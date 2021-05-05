{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

WADA наложило ограничения на аналитические тестирования в бухарестской лаборатории

Ограничения будут действовать шесть месяцев

ТАСС, 5 мая. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наложило ограничения на аналитические тестирования в бухарестской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Ограничения будут действовать в течение шести месяцев начиная с 1 мая.

В апреле бухарестская лаборатория проинформировала WADA о том, что не сможет обновить оборудование для проведения изотопного масс-спектрометрического анализа (GC-C-IRMS), как того требует обновленный технический регламент WADA, вступивший в силу 1 мая.

Во время действия ограничений бухарестская лаборатория может продолжать проводить регулярные антидопинговые исследования, однако все стандартные пробы, требующие GC-C-IRMS, будут перенаправлены в другую лабораторию, обладающую необходимыми технологиями.

Теги
Допинг
ЧМ по хоккею в Риге
Шипачев пожелал удачи российским хоккеистам на чемпионате мира
Форвард пропустит турнир из-за травмы
Читать полностью