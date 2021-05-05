Шипачев пожелал удачи российским хоккеистам на чемпионате мира

ТАСС, 5 мая. Нападающий сборной России Вадим Шипачев пожелал удачи команде на чемпионате мира по хоккею, который он пропустит из-за травмы. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба сборной.

В среду стало известно, что хоккеист покинул расположение сборной из-за травмы и не сможет сыграть на турнире.

"Хочу сказать спасибо штабу сборной за то, что вызвали, оказали доверие, - сказал Шипачев. - Всегда с огромным удовольствием приезжаю в национальную команду, в этот раз, как и всегда, получил большое удовольствие от работы и пребывания в сборной. К сожалению, не смогу помочь на чемпионате мира из-за повреждения верхней части тела, полученного еще в матчах Кубка Гагарина. Желаю нашей команде успехов на чемпионате мира, верю в ребят".

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Шипачеву 34 года, он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершившегося сезона, набрав в 57 матчах 67 очков (20 шайб + 47 передач). 15 апреля нападающий продлил контракт с московским "Динамо" на три года. Шипачев является олимпийским чемпионом 2018 года, чемпионом мира 2014 года, серебряным (2015) и дважды бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств.