Сборная России проведет домашний матч отбора ЧМ-2022 с хорватами на стадионе "Лужники"

ТАСС, 5 мая. Сборная России по футболу проведет домашние матчи квалификации чемпионата мира 2022 года против команд Хорватии и Мальты в Москве и Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба российской национальной команды.

Что нужно знать об отборочном турнире к ЧМ-2022 по футболу

Долгий путь до Катара. Что нужно знать об отборочном турнире к ЧМ-2022 по футболу

Матч с хорватами пройдет на стадионе "Лужники" 1 сентября. 7 сентября российская сборная примет мальтийцев на стадионе "Волгоград-Арена". Обе встречи начнутся в 21:45 мск.

В марте сборная России провела три матча в рамках стартовавшего отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. В первой встрече россияне на выезде обыграли команду Мальты (3:1), во второй дома оказались сильнее словенцев (2:1), в заключительной игре уступили в гостях словакам (1:2).

В турнирной таблице группы H сборная России занимает второе место, набрав шесть очков в трех матчах. Сборная Хорватии также набрала шесть очков и лидирует в группе благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей. Словаки с пятью очками идут третьими. На четвертой строчке располагаются киприоты (4 очка), на пятой - словенцы (3), замыкают таблицу мальтийцы (1).

Ближайшие официальные матчи сборная России проведет на чемпионате Европы. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.