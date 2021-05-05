В "Зените" заявили, что готовы к диалогу с РФС по инциденту с болельщиками "Локомотива"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" разделяет обеспокоенность Российского футбольного союза (РФС) в вопросе взаимодействия с болельщиками гостевых команд, но призывает не делать поспешных выводов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

В воскресенье руководство "Локомотива" выступило с заявлением из-за большого количества поступивших жалоб от болельщиков московской команды, в отношении которых во время матча были предприняты "чрезмерные ограничительные меры". В заявлении "Локомотива" также отмечается, что болельщикам команды было предоставлено 1 817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2 тыс. (при заполняемости стадиона на 75%). Кроме того, болельщиков в атрибутике гостевой команды массово пересаживали на секторы "Локомотива". Таким образом, выделенная для гостей часть трибун была переполнена, служба безопасности "Зенита" не предусмотрела достаточного количества резервных мест.

"Зенит" разделяет обеспокоенность РФС в вопросах комфорта пребывания на стадионах болельщиков гостевых команд. Но полагаем, что оценка любого события должна даваться после, а не до всестороннего изучения обстоятельств того или иного эпизода", - говорится в заявлении.

Также "Локомотив" обратил внимание на действия сотрудников охраны правопорядка после матча. Болельщики, присутствовавшие на гостевом секторе, были принудительно препровождены в автобусы и вывезены в центр города, при том, что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены. Некоторые автобусы по пути сломались, но болельщиков продолжали удерживать в них на протяжении длительного времени. В результате некоторые поклонники команды опоздали на самолет и поезд.

"Мы всегда открыты к диалогу и готовы предоставить всю необходимую информацию соответствующим инстанциям. В случае с болельщиками "Локомотива" мы можем лишь констатировать, что все вопросы, связанные с приемом болельщиков гостей, обсуждались на предматчевом совещании с участием представителей клубов, лиги и правоохранительных органов", - добавили в пресс-службе.