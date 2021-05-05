Стала известна дата проведения перенесенного матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль"

ТАСС, 5 мая. Перенесенный матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" пройдет 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги.

Встреча должна была состояться 2 мая в Манчестере. За несколько часов до игры болельщики "Манчестер Юнайтед" ворвались на стадион "Олд Траффорд", устроив акцию протеста против владельцев клуба - семьи Глейзеров. Поклонники "Юнайтед" выразили недовольство решением руководства о вступлении в Суперлигу, они требовали ухода Глейзеров, которые владеют клубом с 2005 года.

"Манчестер Юнайтед" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 67 очков после 33 туров, отставание от лидирующего "Манчестер Сити", который провел на матч больше, составляет 13 очков. "Ливерпуль" с 54 набранными очками после 33 встреч находится на седьмом месте.