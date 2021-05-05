Кущенко: баскетболистам "Нижнего Новгорода" не хватило опыта больших игр в Лиге чемпионов

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты "Нижнего Новгорода" потерпели обидное поражение в "Финале восьми" Лиги чемпионов, им не хватило опыта больших матчей. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

"Нижний Новгород" проиграл испанской "Сарагосе" со счетом 78:86 в 1/4 финала Лиги чемпионов. "Финал восьми" проходит на домашней площадке нижегородского клуба Единой лиги ВТБ - культурно-развлекательном комплексе "Нагорный-Арена".

"Нижнему" не хватило опыта больших игр. Обидное поражение, шансы были, но надо попадать открытые броски, - сказал Кущенко. - Не шли броски у лидеров команды, а если "треха" у "Нижнего" не летит, то шансы на успех команды сильно снижаются".

"Город не узнать из-за проведения "Финала восьми", все на высшем уровне, красивая картинка в трансляции. Все есть, но при этом ответственность на домашнюю команду возрастает. От этого неудача еще обиднее", - добавил президент Единой лиги ВТБ.

Лига чемпионов - третий по силе еврокубковый турнир в баскетболе, он проводится под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA).