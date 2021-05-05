Лукич: баскетболистам "Нижнего Новгорода" сложно было найти слабые места в игре "Сарагосы"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая. /ТАСС/. Баскетболисты "Нижнего Новгорода" сделали все возможное для победы в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против испанской "Сарагосы", им сложно было найти слабые места в игре соперника. Об этом сообщил журналистам в среду на послематчевой пресс-конференции главный тренер российской команды Зоран Лукич.

"Нижний Новгород" проиграл "Сарагосе" со счетом 78:86 и завершил выступление в турнире.

"Учитывая их состав, нам сложно было найти уязвимые моменты", - сказал Лукич. Он также отметил, что игроки сделали все возможное для победы. "Мы можем говорить, что в первой половине матча мы вели, думаю, без каких-либо сомнений. Я хотел бы сказать, что игроки сделали все возможное", - добавил наставник.

Лукич также обратил внимание на ротацию ключевых игроков "Сарагосы" во время игры, а также на точность трехочковых бросков соперника (точность попаданий 36,4%). "Это не было большим сюрпризом для нас", - пояснил главный тренер "Нижнего Новгорода".

Форвард российского клуба Андрей Воронцевич рассказал журналистам, что команда не всегда успешно играла в обороне и допускала ошибки при передачах. "Мы пропустили очень много бросков и иногда плохо оборонялись, иногда были недостатки в передачах. Может быть, немного устали. Мы попытались сыграть в быстрый баскетбол, но совершили несколько ошибок. Сложно объяснить, что пошло не так", - сказал он.

По его словам, игра с "Сарагосой" станет неприятным опытом для клуба. "Это остается опытом, неприятным, но опытом", - подчеркнул игрок, отметив болельщиков команды. "Они сделали многое для нас, учитывая обстоятельства и пандемию. Прекрасно, что болельщики могут прийти и нас поддержать", - добавил баскетболист.