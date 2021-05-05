СМИ: "Нью-Йорк Рейнджерс" уволил президента и генменеджера

ТАСС, 5 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" уволил президента Джона Дэвидсона и генерального менеджера Джеффа Гортона. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист портала Sportsnet Эллиотт Фридман.

По информации Фридмана, эти должности занял Крис Друри, который выступал за клуб с 2007 по 2011 год. В 2001 году он в составе "Колорадо" выиграл Кубок Стэнли.