СМИ: "Нью-Йорк Рейнджерс" уволил президента и генменеджера

ТАСС, 5 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" уволил президента Джона Дэвидсона и генерального менеджера Джеффа Гортона. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист портала Sportsnet Эллиотт Фридман.
По информации Фридмана, эти должности занял Крис Друри, который выступал за клуб с 2007 по 2011 год. В 2001 году он в составе "Колорадо" выиграл Кубок Стэнли.
"Рейнджерс" с 58 очками после 53 матчей занимают пятое место в Восточном дивизионе и лишились шансов на попадание в плей-офф.
Дэвидсон был назначен на пост президента в 2019 году, до этого он занимал аналогичную должность в "Коламбусе". Гортон стал генеральным менеджером "Рейнджерс" в 2015 году, ранее он имел опыт работы на данной должности в "Бостоне" - с марта по июль 2006 года.
"Рейнджерс" являются четырехкратными обладателями Кубка Стэнли. За клуб выступают российские голкиперы Александр Георгиев и Игорь Шестеркин, нападающие Артемий Панарин, Павел Бучневич и Виталий Кравцов.