"Челси" и "Манчестер Сити" сыграют в финале Лиги чемпионов

Забитыми мячами отметились Тимо Вернер (28-я минута) и Мэйсон Маунт (85). Первый матч, который прошел в Мадриде, завершился вничью со счетом 1:1. Таким образом, в финал вышел "Челси". Лондонский клуб в финальном матче сыграет с другой английской командой - "Манчестер Сити", который в полуфинале по сумме двух встреч оказался сильнее французского ПСЖ (2:1, 2:0).

"Челси" в третий раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов. В 2008 году команда в решающей встрече, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", проиграла "Манчестер Юнайтед" (1:1, по пенальти - 5:6), а в 2012-м на стадионе соперника оказалась сильнее германской "Баварии" (1:1, по пенальти - 4:3).

Во второй раз за последние три сезона в финале Лиги чемпионов будут играть две команды из Англии. В 2019 году в решающем матче сошлись "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" (2:0). В общей сложности предстоящий финал станет третьим, котором примут участие две английские команды. В прошлом году в финале "Бавария" обыграла ПСЖ (1:0), главным тренером французской команды был Томас Тухель, который в настоящее время возглавляет "Челси".