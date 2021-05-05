"Челси" и "Манчестер Сити" сыграют в финале Лиги чемпионов

ТАСС, 5 мая. Английский футбольный клуб "Челси" на своем поле одержал победу над испанским "Реалом" со счетом 2:0 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.
Забитыми мячами отметились Тимо Вернер (28-я минута) и Мэйсон Маунт (85). Первый матч, который прошел в Мадриде, завершился вничью со счетом 1:1. Таким образом, в финал вышел "Челси". Лондонский клуб в финальном матче сыграет с другой английской командой - "Манчестер Сити", который в полуфинале по сумме двух встреч оказался сильнее французского ПСЖ (2:1, 2:0).
"Челси" в третий раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов. В 2008 году команда в решающей встрече, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", проиграла "Манчестер Юнайтед" (1:1, по пенальти - 5:6), а в 2012-м на стадионе соперника оказалась сильнее германской "Баварии" (1:1, по пенальти - 4:3).
Во второй раз за последние три сезона в финале Лиги чемпионов будут играть две команды из Англии. В 2019 году в решающем матче сошлись "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" (2:0). В общей сложности предстоящий финал станет третьим, котором примут участие две английские команды. В прошлом году в финале "Бавария" обыграла ПСЖ (1:0), главным тренером французской команды был Томас Тухель, который в настоящее время возглавляет "Челси".
В восьмой раз в истории Лиги чемпионов в решающем матче турнира встретятся команды из одной страны. Впервые подобное произошло в 2000 году, когда "Реал" в финальном матче Лиги чемпионов разгромил "Валенсию" (3:0). В 2003 году "Милан" обыграл "Ювентус" (0:0, по пенальти - 3:2), в 2013-м - "Бавария" оказалась сильнее дортмундской "Боруссии" (2:1), в 2014-м и 2016-м "Реал" одерживал победу над "Атлетико" (4:1 в дополнительное время; 1:1, по пенальти - 5:3).
Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 пройдет в Стамбуле 29 мая.