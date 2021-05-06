Зидан: "Челси" заслуженно обыграл "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов

ТАСС, 6 мая. Английский футбольный клуб "Челси" заслуженно победил испанский "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов. Об этом заявил главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду "Челси" обыграл "Реал" со счетом 2:0 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. В первой встрече английский клуб победил со счетом 2:1.

"Надо признать, что соперник заслужил победу, - сказал Зидан. - Мы старались и сражались, но "Челси" заслуженно победил и вышел в финал. Футболисты, которые сегодня вышли на поле, были готовы играть. Я горжусь своими парнями: мы старались и остановились в шаге от финала, "Челси" провел отличный матч.

"Мы должны были лучше сыграть в атаке, не создали ни одного стопроцентного момента. У "Челси" было несколько таких шансов. Но я все равно горжусь парнями. Сейчас отдохнем и будем думать о национальном чемпионате", - добавил главный тренер "Реала".