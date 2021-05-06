Сборная Канады по хоккею вышла в финал юниорского чемпионата мира

ТАСС, 6 мая. Канадские хоккеисты обыграли команду Швеции со счетом 8:1 в полуфинале чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет). Встреча прошла в городе Фриско (штат Техас).

В составе победителей отличились Коннор Бедард (24, 41 и 56-я минуты), Чейз Стиллман (30), Бреннан Отманн (44), Франческо Пинелли (51), Шейн Райт (55), Коннер Рулетт (57). У проигравших шайбу забросил Исак Росен (26).

Команды ранее встречались на групповом этапе турнира. Сборная Канады выиграла со счетом 12:1.

Канадцы являются трехкратными победителями юниорского чемпионата мира (2003, 2008, 2013). В 2005 году сборная Канады в финале уступила американцам (1:5). Команда Швеции является действующим победителем турнира - в финале юниорского чемпионата мира 2019 года они в овертайме обыграли команду России (4:3).

Россияне позднее в четверг проведут полуфинальный матч против сборной Финляндии, встреча начнется в 04:00 мск.

Финальная игра юниорского чемпионата мира и матч за третье место пройдут в ночь на 7 мая.