Гол Григоренко принес "Коламбусу" победу в матче НХЛ против "Нэшвилла"

В составе победителей отличились Джек Рославик (23-я минута), Оливер Бьоркстранд (40, 60) и Михаил Григоренко (54). У проигравших шайбы забросили Таннер Жанно (4), Калле Янкрок (38).

ТАСС, 6 мая. "Коламбус" на своей площадке со счетом 4:2 обыграл "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Григоренко забросил четвертую шайбу в текущем сезоне и набрал 12 очков (четыре гола + восемь передач) в 30 матчах. Его одноклубник Владислав Гавриков отдал две голевые передачи, набрав 11 очков (2+9) за 53 игры.

"Коламбус" занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 46 очками в 54 матчах и уже потерял шансы на выход в плей-офф. "Нэшвилл" идет четвертым, набрав 60 очков за 54 игры. Следующий матч "Коламбус" проведет 8 мая дома против "Детройта", "Нэшвилл" 9 мая примет "Каролину".

В других матчах игрового дня "Тампа" на своем льду обыграла "Даллас" (6:2), вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 20 бросков, его одноклубник Михаил Сергачев забросил четвертую шайбу в сезоне и набрал 30 очков (4+26). "Оттава" дома обыграла "Монреаль" (5:1), российский защитник Артем Зуб отдал две голевые передачи, его одноклубник Виталий Абрамов провел первую игру в текущем сезоне.