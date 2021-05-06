"Миннесота" уступила "Вегасу" в матче НХЛ. Капризов оформил дубль

ТАСС, 6 мая. "Вегас" со счетом 3:2 в овертайме обыграл "Миннесоту" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капризов забросил 25-ю и 26-ю шайбы в дебютном сезоне, отличился в четвертой игре подряд и набрал 47 очков (26 голов + 21 передача) в 52 матчах. Россиянин является лучшим бомбардиром команды и рекордсменом клуба по количеству заброшенных шайб и набранных очков в дебютном сезоне.

"Вегас" занимает первое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 76 очков в 52 матчах, "Миннесота" идет третьей с 71 очком за 52 игры. Обе команды уже гарантировали себе место в плей-офф. Следующий матч "Вегас" проведет 8 мая дома против "Сент-Луиса", "Миннесота" в тот же день примет "Анахайм".

В другом матче игрового дня "Анахайм" в гостях обыграл "Сент-Луис" (3:2, в серии буллитов), в составе хозяев голевой передачей отметился Иван Барбашев, который набрал 10 очков (4+6) в 33 играх текущего сезона.