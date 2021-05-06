Сборные России и Канады сыграют в финале юниорского чемпионата мира по хоккею

В составе сборной России шайбы забросили Даниил Лазутин (4-я минута), Матвей Мичков (7), Никита Чибриков (34, 38), Иван Мирошниченко (44, 51). У финнов отличились Саму Салминен (5, 51), Вернер Миеттинен (10), Йоаким Кемелл (47, 58), нападающий команды Сами Пяйвяринта в первом периоде не реализовал буллит. Мичков забросил 11-ю шайбу на чемпионате мира, он является лучшим бомбардиром турнира. Сборные России и Финляндии ранее встречались на групповом этапе, победу в серии буллитов одержали финны (4:3).

ТАСС, 6 мая. Сборная России по хоккею со счетом 6:5 обыграла команду Финляндии в полуфинале чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет). Встреча прошла в городе Фриско (штат Техас).

Российская команда до этого восемь раз выходила в финал юниорского чемпионата мира и одержала три победы (2001, 2004, 2007). На предыдущем турнире сборная России в решающем матче проиграла команде Швеции (3:4, в овертайме).

В финале сборная России встретится с командой Канады, которая в другом матче 1/2 финала разгромила шведов (8:1). Россияне и канадцы встретятся в решающей игре юниорского чемпионата мира во второй раз. В финале турнира 2008 года в Казани сборная Канады выиграла со счетом 8:0. В 2011 году команды встретились в матче за третье место, игра завершилась победой россиян (6:4).

Матч за третье место, в котором сыграют финны и шведы, и финальная игра юниорского чемпионата мира пройдут в ночь на 7 мая (00:00 мск и 04:00 мск соответственно).