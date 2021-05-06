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Юниорский чемпионат мира по хоккею

Хоккеисты юниорской сборной России прокомментировали победу в полуфинале чемпионата мира

В 1/2 финала россияне со счетом 6:5 обыграли финнов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в полуфинальном матче юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18 лет) против команды Финляндии сыграла дисциплинированно, это помогло одержать победу. Такое мнение журналистам высказал нападающий россиян Иван Мирошниченко.

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В четверг россияне обыграли финнов со счетом 6:5. В финале сборная России встретится с командой Канады, которая в другом матче 1/2 финала разгромила шведов (8:1).

"Что нам помогло выиграть? Я думаю, удаления - финны больше удалялись, мы больше реализовали, у нас ребята сыграли дисциплинированно, это помогло нам выиграть, - сказал Мирошниченко. - [К матчу против канадцев] будем готовиться, как и к любому другому сопернику. С поддержкой болельщиков у нас все получится".

"Для нас с ребятами большая честь представлять нашу страну, - отметил нападающий сборной России Матвей Мичков. - Завтра мы будем биться, будем бороться. Наша команда не устала и завтра выйдет на игру с новыми силами и эмоциями, мы дадим им бой. Будем делать все возможное, чтобы обыграть канадцев".

Также Мичков отметил игру голкипера россиян Сергея Иванова. "На самом деле, в том, что нам удалось дойти до финала, есть большая роль Сергея Иванова. Он тащил нас всегда и везде, дай бог, чтобы завтра все сложилось, и он продолжил играть так же, как и до этого. Вся команда благодарна ему за его игру, он молодец, - сказал хоккеист.

Финальная игра юниорского чемпионата мира пройдет в ночь на 7 мая и начнется в 04:00 мск.

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Юниорский чемпионат мира по хоккею
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