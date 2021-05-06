{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

DPA: немецкого тренера по гимнастике уволили за издевательства над спортсменами

Спортсмены национальной команды обвинили Габриэле Фрезе в оскорблениях и принуждению к применении лекарств без рецепта врача

ТАСС, 6 мая. Тренер сборной Германии по спортивной гимнастике Габриэле Фрезе была уволена из олимпийского тренировочного центра страны из-за издевательств над спортсменами. Об этом сообщает агентство DPA.

"Трудовые отношения между Олимпийской базой Саксонии и Фрезе закончились", - сказал глава Олимпийской базы Томас Вайз.

Спортсмены национальной команды обвинили Фрезе в оскорблениях и принуждению к применении лекарств без рецепта врача. После этого Федерация гимнастики Германии начала расследование в отношении тренера. Расследование обнаружило 17 случаев психологического насилия.

При этом сама 60-летняя Фрезе опровергает обвинения и намерена обжаловать решение.

Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Юниорский чемпионат мира по хоккею
Хоккейная классика. Российские юниоры сыграют с канадцами в финале чемпионата мира
В полуфинальном матче российская сборная победила команду Финляндии со счетом 6:5
Хоккейная классика.
Читать полностью