DPA: немецкого тренера по гимнастике уволили за издевательства над спортсменами

ТАСС, 6 мая. Тренер сборной Германии по спортивной гимнастике Габриэле Фрезе была уволена из олимпийского тренировочного центра страны из-за издевательств над спортсменами. Об этом сообщает агентство DPA.

"Трудовые отношения между Олимпийской базой Саксонии и Фрезе закончились", - сказал глава Олимпийской базы Томас Вайз.

Спортсмены национальной команды обвинили Фрезе в оскорблениях и принуждению к применении лекарств без рецепта врача. После этого Федерация гимнастики Германии начала расследование в отношении тренера. Расследование обнаружило 17 случаев психологического насилия.

При этом сама 60-летняя Фрезе опровергает обвинения и намерена обжаловать решение.

Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года.