Сорокин считает, что иностранные болельщики будут допущены на матчи Евро в Петербурге

Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча турнира. В связи с отказом Дублина запланированные в столице Ирландии встречи группы Е перенесены в город на берегах Невы. Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Встречи пройдут на "Газпром-Арене", которая вмещает 68 тыс. зрителей.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Генеральный директор российской части оргкомитета чемпионата Европы по футболу Алексей Сорокин считает, что иностранные болельщики получат возможность приехать в Санкт-Петербург и поддержать свои команды во время турнира. Об этом Сорокин сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Буквально на днях будут подписаны соответствующие документы, которые будут регламентировать допуск иностранных болельщиков в Россию, - сказал Сорокин. - На сегодняшний день ситуация развивается позитивно, и мы не видим никаких признаков, что это может быть иначе. Как только этот документ будет обнародован, мы, естественно, уведомим об этом УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций]. И многие, кто планировал посетить Россию, вздохнут спокойно".

Сорокин также прокомментировал возможность поездки российских болельщиков на матчи Евро, которые пройдут за рубежом. "Здесь все определяется той страной, которая является хозяйкой турнира. И таких стран много. Мы можем отвечать только за себя", - подчеркнул глава российской части оргкомитета.

"А как другие страны подойдут к рассмотрению вопроса о приеме иностранных болельщиков, мне сказать сложно. Есть страны открытые, а есть те, посещение которых в данный момент не представляется возможным. Надо подождать, может быть, нас ожидают какие-то положительные решения", - добавил Сорокин.

Чемпионат Европы должен пройти в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге и Баку разрешат заполнять стадионы на 50%, Будапешт намерен снять ограничение по заполняемости трибун, если болельщики будут придерживаться строгих правил по противодействию коронавирусу. Амстердам, Бухарест, Глазго, Копенгаген и Рим подтвердили квоту в 25-33%, при этом столицы Нидерландов, Румынии и Дании сохраняют возможность ее расширить. Лондон подтвердил максимальную вместимость в 25% для трех матчей групповой стадии и встречи 1/8 финала, но оргкомитет английской части Евро рассчитывает увеличить заполняемость к полуфиналам и финалу.