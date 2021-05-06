Хоккейная классика. Российские юниоры сыграют с канадцами в финале чемпионата мира

ТАСС, 6 мая. Сборная России по хоккею обыграла команду Финляндии в полуфинальном матче юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18 лет) со счетом 6:5 и вышла в финал турнира, где встретится с канадцами. Четвертьфинальные матчи команды, занявшие первые два места в группе, проводили не на тех площадках, где играли групповой этап. Встреча россиян с белорусами (5:2) прошла в городе Плейно (США, штат Техас). Однако оба полуфинала, а также предстоящие матчи за первое и третье места принимает город в том же штате Фриско, где базировались команды группы B. Таким образом, сборная России вернулась на арену, где провела практически весь турнир.

На эту тему Сборные России и Канады сыграют в финале юниорского чемпионата мира по хоккею

Первый период полуфинального матча выдался богатым на события - уже к 10-й минуте счет был 2:2. Первыми отличились россияне - автором шайбы стал Данил Лазутин, для которого она стала первой на турнире, до этого нападающий играл в основном в четвертом звене и только в матче против команды Финляндии (3:4 Б) на групповом этапе также поднимался во второе звено. Финнам удалось довольно быстро отыграться, реализовав удаление Ильи Квочко. Затем финны могли выходить вперед: играя в меньшинстве, хоккеистам удалось организовать выход на ворота Сергея Иванова и заработать штрафной бросок. Однако голкипер довольно уверенно сыграл в этом моменте, а уже через 40 секунд лучший бомбардир турнира Матвей Мичков снова вывел россиян вперед. На то, чтобы отыграться, финнам потребовалось две минуты. Во второй половине первого периода и в первой половине второго игра несколько успокоилась. Но затем россияне перехватили инициативу, в чем им помогли три удаления в составе сборной Финляндии, и смогли забросить две шайбы - капитан российской команды Никита Чибриков отметился дублем, забив один гол в большинстве и один в равных составах. "Мы наигрывали большинство, это плоды того, что мы делали в тренировочном процессе. Также обращали внимание на выход из-под давления, во втором периоде особенно хорошо это получалось", - отметил главный тренер сборной России Альберт Лещев. В матче группового этапа именно в третьем периоде финнам удалось отыграть преимущество россиян в две шайбы и перевести игру в овертайм, однако на этот раз повторить своего подвига им не удалось - уже на четвертой минуте Ивану Мирошниченко удалось увеличить преимущество россиян до трех шайб. Финские хоккеисты, впрочем, довольно быстро один гол отыграли. После этого Мирошниченко сделал дубль, но финны в следующей смене снова забили. За четыре минуты до сирены соперники сборной России сняли вратаря и сумели забросить еще раз, но россиянам удалось выстоять и одержать победу. Классический финал По мнению автора дубля Мирошниченко, ключевую роль в победе над сборной Финляндии сыграла дисциплинированность россиян. "Финны больше удалялись, мы больше реализовали, у нас ребята сыграли дисциплинированно, это помогло нам выиграть. [К матчу против канадцев] будем готовиться, как и к любому другому сопернику. С поддержкой болельщиков у нас все получится", - сказал он.

На эту тему Главный тренер юниорской сборной России отметил роль игры в большинстве в матче с финнами

Мичков отметил игру Иванова. "Он тащил нас всегда и везде, дай бог, чтобы завтра все сложилось и он продолжил играть так же, как и до этого. Вся команда благодарна ему за его игру, он молодец", - подчеркнул он. Соперником россиян в финале станет сборная Канады, которая в ночь на четверг разгромила шведов со счетом 8:1. Главной звездой команды является 15-летний нападающий Конор Бедард, который оформил хет-трик. Он является третьим бомбардиром турнира, имея в активе 12 (6 шайб + 6 передач) очков и уступая один балл лидеру Мичкову (11+2). Российская команда до этого восемь раз выходила в финал юниорского чемпионата мира и одержала три победы (2001, 2004, 2007). На предыдущем турнире сборная России в решающем матче проиграла команде Швеции (3:4 в овертайме). Россияне и канадцы встретятся в решающей игре юниорского чемпионата мира во второй раз. В финале турнира 2008 года в Казани сборная Канады выиграла со счетом 8:0. В 2011 году команды встретились в матче за третье место, игра завершилась победой россиян (6:4). "Всех поздравляем с выходом в финал и благодарим за поддержку, думаю, сегодня многие болельщики проснулись в четыре утра и смотрели этот матч, - сказал после матча глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг. - Да, это была важная игра, но в то же время следующая настолько же важна. Сегодня команда показала характер, сыграла очень самоотверженно - ребята были единым целым, однако еще есть над чем работать, думаю, что сейчас команда может полчаса порадоваться этой победе, но самая важная игра - финал. Канаду надо побеждать, других ожиданий у нас нет, мы играем только на победу и готовимся к следующему матчу именно с таким настроением". Путь россиян на турнире На групповом этапе чемпионата мира сборная России выступала в группе B вместе с американцами, чехами, финнами и немцами, эти команды проводили матчи на арене в Фриско. С первого места в плей-офф вышла сборная Финляндии, набравшая 9 очков, россияне стали вторыми из-за того, что уступили финнам в очной встрече (3:4 Б), на третьей строчке расположились американцы (8), на четвертой - чехи (4). В группе А играли команды Канады, Швеции, Белоруссии, Швейцарии и Латвии, они выступали в Плейно. Первое место в таблице заняла сборная Канады, не уступившая ни в одном матче на турнире и набравшая 12 очков из 12 возможных, на второй строчке завершили групповой этап шведы с 9 очками, на третьей - белорусы (6), а на четвертой - швейцарцы (3).

На эту тему Роман Ротенберг: российские юниоры проявили характер в полуфинальном матче против финнов