Филатов заявил, что российский флаг будет находиться на матче Карлсен - Непомнящий

СИРИУС /Федеральная территория/, 6 мая. /ТАСС/. Российский флаг все равно будет находиться на матче за звание чемпиона мира по шахматам между обладателем короны норвежцем Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим. Об этом на церемонии награждения победителей первой онлайн-олимпиады Международной федерации шахмат (FIDE) рассказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства Непомнящий будет играть в Дубае под флагом национальной федерации.

"Хотел бы выразить благодарность FIDE за то, что согласовали матч на звание чемпиона мира по шахматам с Магнусом Карлсеном. Нам отрадно, что в Дубае будет наш флаг, потому что там будет выставка "Экспо", на которой не действуют ограничения, - сказал Филатов. - Там будет даже два наших флага - флаг Федерации шахмат России и флаг России".

Матч состоится с 24 ноября по 16 декабря.