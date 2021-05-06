Шахматист Непомнящий рассчитывает победить Карлсена за счет хорошей подготовки

СИРИУС /Федеральная территория/, 6 мая. /ТАСС/. Победитель турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий рассчитывает выиграть в матче за звание чемпиона мира по шахматам у норвежца Магнуса Карлсена за счет хорошей подготовки. Об этом в четверг он рассказал ТАСС на церемонии награждения победителей первой онлайн-олимпиады Международной федерации шахмат (FIDE), которая прошла в образовательном центре "Сириус".

Матч между Непомнящим и Карлсеном состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

"До матча полгода, на самом деле не так много времени, уже определились и по датам, и по команде, подготовка - это очень ответственный этап. Магнус всегда объективно подтверждает во всех контрольных партиях, что он очень сильный шахматист, - сказал собеседник агентства. - Настрой в первую очередь хорошо подготовиться и хорошо сыграть. Думаю, если делать все от себя зависящее, то шансы будут".

Россиянин надеется на то, что матч пройдет в ранее определенные сроки. "Насколько я понимаю, FIDE делает все от себя зависящее [для проведения матча в период с 24 ноября по 16 декабря]. Поэтому надеюсь, что не будет никаких переносов", - сказал Непомнящий.

Ранее в четверг президент FIDE Аркадий Дворкович сообщил, что федерация не имеет планов по изменению сроков матча за звание чемпиона мира.

Непомнящий победил в турнире претендентов, который проходил в Екатеринбурге.