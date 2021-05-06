Караваев считает, что благодаря Слуцкому стал лучше понимать тактику игры

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Защитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслав Караваев уверен, что стал намного лучше понимать футбол с тактической стороны благодаря работе с тренером Леонидом Слуцким. Об этом он сообщил в интервью газете "Спорт-Экспресс".

Караваев работал под руководством Слуцкого в московском ЦСКА (2013-2016) и нидерландском "Витессе" (2018-2019).

"Леонид Викторович - разносторонний человек, думаю, благодаря ему я стал намного лучше понимать футбол тактически, - сказал Караваев. - Все его игроки всегда знают, куда бежать и что делать, для Слуцкого главное, чтобы футболист правильно мыслил и передвигался на поле. Помню, как он поговорил со мной в момент первой аренды в Чехию (в пражскую "Дуклу" в 2014 году - прим. ТАСС), предметно объяснил, что мне надо прибавлять в отборе. У молодого игрока, если у него есть голова на плечах, такие разговоры всегда остаются в памяти".

Караваеву 25 лет, он перешел в "Зенит" из "Витесса" в 2019 году. В нынешнем сезоне он провел 29 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи, став чемпионом Тинькофф - Российской премьер-лиги.