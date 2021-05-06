Дворкович: непосредственно на матче Непомнящий - Карлсен флага России не будет

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий выступит под флагом Федерации шахмат России (ФШР) в матче за звание чемпиона мира, непосредственно на площадке проведения игры российского флага не будет. Об этом ТАСС сообщил глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Ранее президент ФШР Андрей Филатов отметил, что "в Дубае будет наш флаг, потому что там будет выставка "Экспо", на которой не действуют ограничения". Игра между Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

"Российские флаги будут, много, но именно на форуме "Экспо". На матче Непомнящий - Карлсен на столике будут флаги ФШР и Норвегии", - сказал Дворкович.

Непомнящий досрочно в 13-м туре победил в турнире претендентов, который проходил в Екатеринбурге и завершился 28 апреля.