{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Матч за мировую шахматную корону

Дворкович: непосредственно на матче Непомнящий - Карлсен флага России не будет

На столике будут стоять флаги Федерации шахмат России и Норвегии
Президент FIDE Аркадий Дворкович Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент FIDE Аркадий Дворкович
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий выступит под флагом Федерации шахмат России (ФШР) в матче за звание чемпиона мира, непосредственно на площадке проведения игры российского флага не будет. Об этом ТАСС сообщил глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

На эту тему
Филатов заявил, что российский флаг будет находиться на матче Карлсен - Непомнящий
Филатов заявил, что российский флаг будет находиться на матче Карлсен - Непомнящий

Ранее президент ФШР Андрей Филатов отметил, что "в Дубае будет наш флаг, потому что там будет выставка "Экспо", на которой не действуют ограничения". Игра между Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

"Российские флаги будут, много, но именно на форуме "Экспо". На матче Непомнящий - Карлсен на столике будут флаги ФШР и Норвегии", - сказал Дворкович.

Непомнящий досрочно в 13-м туре победил в турнире претендентов, который проходил в Екатеринбурге и завершился 28 апреля.

Теги
Матч за мировую шахматную корону
Бокс
Боксер Ковалев может провести следующий бой в России
Ранее стало известно, что россиянин возобновляет карьеру после шести подряд отрицательных допинг-тестов
Боксер Ковалев может провести следующий бой в России
Читать полностью