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Олимпиада в Токио

Волейболисты сборной России начали подготовку к Играм в Токио

Команда проходит подготовку в Новогорске

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России по волейболу начали подготовку к Олимпийским играм в Токио. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

"Сборные команды начали подготовку к Олимпийским играм. Сборные готовятся в Новогорске", - сказал собеседник агентства.

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Олимпийские игры состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября. При этом название Игр "Токио-2020" будет сохранено.

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