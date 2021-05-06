Боксер Ковалев может провести следующий бой в России

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Следующий бой бывшего чемпиона мира по боксу Сергея Ковалева может состояться в России. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Ранее стало известно, что Ковалев возобновляет карьеру после шести подряд отрицательных допинг-тестов. Такое условие ему поставила Ассоциация добровольного тестирования на допинг (организация, регулирующая антидопинговую политику в сфере бокса и смешанных единоборств) для возвращения в бокс. В январе 2021 года россиянин был временно отстранен от выступлений из-за положительной допинг-пробы перед поединком с узбекистанцем Бектемиром Меликузиевым, который должен был состояться в Москве 30 января.

"Бой в России возможен. Но есть и другие варианты", - сказал собеседник агентства.

Ковалеву 38 лет, он является бывшим чемпионом мира в полутяжелой весовой категории по версии Всемирной боксерской организации и Международной боксерской федерации, а также единственным в истории россиянином, удостоенным звания лучшего боксера года по версии The Ring. Провел 39 боев, одержав 34 победы (29 нокаутом), один поединок завершился вничью.