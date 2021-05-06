"Спартак" оштрафовали на 300 тыс. рублей за поведение болельщиков в Туле

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" оштрафовали на 300 тыс. рублей за поведение болельщиков в гостевом матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала". Об этом журналистам сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

"За неправомерные действия зрителей, в том числе создающие угрозу собственной жизни и здоровью, - 50 тыс. Неправомерные действия зрителей, выраженные в причинении имущественного ущерба объекту спорта, - 100 тыс. За скандирование оскорбительных выражений - 100 тыс. За использование пиротехнических изделий - 50 тыс.", - сказал Григорьянц.

Также московский клуб оштрафован на 50 тыс. рублей за нарушение санитарного регламента, по той же причине оштрафован вратарь "Спартака" Селихов (20 тыс.). Главный тренер команды Доменико Тедеско оштрафован на 50 тыс. за то, что покидал пределы технической зоны.

"Арсенал" получил штрафы на общую сумму 470 тыс. рублей и предупреждение о более строгих санкциях в случае повторения подобных инцидентов. В 300 тыс. клубу обошлось необеспечение безопасности на стадионе, в 100 тыс. - неправомерные действия зрителей, в 50 тыс. - нарушение санитарного регламента и в 20 тыс. - использование зрителями пиротехники.

По ходу первого тайма на трибунах произошла стычка между фанатами "Спартака" и "Арсенала". Болельщики выломали несколько десятков кресел стадиона. В конфликт пришлось вмешаться полиции, сотрудники разняли болельщиков и создали необходимую полосу безопасности. Болельщики "Спартака" на стадионе численно превосходили поклонников местной команды.

В начале второго тайма активные болельщики красно-белых зажгли дымовые шашки за воротами хозяев. Дым не помешал продолжению игры.