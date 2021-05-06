Музей спорта и федеральный оператор ГТО подготовили выставку-проект "Страна героев"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Государственный музей спорта и федеральный оператор Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" открыли выставку-проект "Страна героев". Об этом ТАСС сообщили представители федерального оператора комплекса.

Проект посвящен физкультурникам и спортсменам, обладателям знаков ГТО, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Выставка включает в себя 22 эпизода, каждая история оформлена в виде комикса. В проекте используются уникальные исторические фонды: документальная хроника и научная литература, фотоматериалы, кадры из фильмов, архивные данные, дневники, письма, открытки, личные вещи, наградные листы и медали.

Открывает серию история четырехкратного абсолютного чемпиона СССР по боксу, заслуженного мастера спорта Николая Королева. После окончания школы Королев работал на заводе "Нефтегаз", занимался в футбольной секции и выполнил нормы ГТО, в 1933 году увлекся боксом. Уже в 1936 году он завоевал первый титул абсолютного чемпиона страны по боксу, в следующем году подтвердил свое звание. Во время войны он в составе партизанского отряда действовал в тылу врага и был награжден орденом Красного Знамени.

Полковник Советской Армии и герой Советского Союза Николай Копылов совмещал военную службу и свое увлечение спортом. Он выполнил нормы ГТО на знак отличия, выигрывал чемпионат СССР по марафонскому бегу, а про победу в Великой Отечественной войне рассказывал так: "Не будь я спортсменом, значкистом ГТО, вряд ли дошел бы до Берлина!"

Еще одной известной обладательницей знака отличия ГТО являлась герой Советского Союза Марина Чечнева - командир эскадрильи 46-го Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. Она совершила 810 боевых вылетов, провела в воздухе более 1 000 часов, сбросила на противника более 115 тонн боевого груза, уничтожила шесть складов, пять переправ, один железнодорожный эшелон, один самолет, четыре прожектора и четыре зенитных батареи.