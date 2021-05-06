В "Оренбурге" заявили, что не видят практического смысла в увеличении вместимости стадиона

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" не сможет собрать 10 тыс. зрителей даже на матчах с топ-командами Российской премьер-лиги (РПЛ), поэтому не видит практической пользы в расширении вместимости домашней арены. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев.

"Надо отталкиваться от региона. У нас проживает 560 тыс., и для нас нынешняя посещаемость - оптимальный вариант. У нас заполняемость на матчах с участием "Зенита", "Спартака" составляет где-то 6,7 тыс. человек, в запасе остаются билеты. Это не критично, нет смысла тратить большие деньги", - сказал Андреев.

Директор также отметил, что ни у кого за последние годы не было претензий к качеству искусственного поля "Газовика". "Когда [Мирча] Луческу приезжал с "Зенитом" (специалист был главным тренером команды в 2016-2017 годах - прим. ТАСС), он говорил, что это лучшее искусственное поле, на котором он играл. Хорошее гладкое поле, на котором приятно играть в футбол. Нареканий за 10 лет, что я играл на нем, я не слышал", - подчеркнул Андреев.

Несмотря на небольшую вместимость, стадион хорошо оснащен технически, отметил генеральный директор "Оренбурга" Игорь Дегтярев. "Реконструкция на арене была завершена в 2016 году, когда клуб вышел в премьер-лигу, и стадион за исключением вместимости был приведен к соответствию всех норм регламента. На арене находится более 120 видеокамер, все входные группы оборудованы системой идентификации, которая должна быть в РПЛ. По периметру есть светодиодные установки, очень качественное поле последнего поколения, вип-трибуны, сделали очень уютные тренерские скамейки с подогревом", - сказал Дегтярев.

"Не хватало количества люкс (единица измерения освещения - прим. ТАСС), которое было увеличено по требованию канала-вещателя. В ближайшее время мы приступим к реконструкции, для требуемой вместимости будут закрыты углы. Мы надеемся, что нас допустят, потому что город и область очень любят футбол, для развития футбола это большой шаг вперед. Это будет подарок всей Оренбургской области", - добавил он.

Стадион "Газовик" в Оренбурге вмещает 7,5 тыс. зрителей при необходимой минимальной вместимости для матчей Тинькофф-РПЛ в 10 тыс. Во вторник общее собрание РПЛ не поддержало просьбу "Оренбурга" разрешить выступление в элитном дивизионе в виде исключения. 5 мая комиссия Российского футбольного союза по лицензированию объявила, что "Оренбург" не получил лицензии для выступления в премьер-лиге.