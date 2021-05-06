Генменеджер "Нижнего Новгорода": команда подошла к "Финалу восьми" не в лучшей форме

В среду "Нижний Новгород" уступил испанской "Сарагосе" со счетом 78:86 и выбыл из борьбы за трофей.

"Пик спортивной формы команды пришелся на игры топ-16 Лиги чемпионов, когда мы выиграли четыре игры подряд и за два тура до окончания соревнований обеспечили себе попадание в "Финал восьми". В это же время показали хороший результат в Единой лиге ВТБ. Конец января, февраль, начало марта мы провели очень плодотворно и, конечно, после этого наступил определенный спад. Ребята были перегружены, пошли травмы, и к "Финалу восьми" команда подошла не в лучшей форме, это объективные обстоятельства", - сказал Панов.

По его словам, он не испытывает сильного разочарования после поражения клуба, однако оно было обидным. "Нужно продолжать идти дальше, строить команду, пытаться развивать клуб. <…> Наш спортивный результат давайте спишем на извечное русское гостеприимство. Мы не хотели, конечно, первыми вылетать, учитывая, что раньше всех попали в финал, но все, наверное, закономерно", - сказал Панов.

Он также отметил, что не в лучшем состоянии находился форвард Андрей Воронцевич. "Андрей первые игры провел на свежести, на энтузиазме и после этого у него наступил спад, он был в физиологической яме. Он начинал набирать форму, но до идеальных кондиций было далеко", - сказал генменеджер.

Также, по мнению Панова, не все на площадке получалось и у защитника Кейси Шеперда. "Несмотря на то, что Кейси в первой игре забил много очков "Химкам", мы смогли победить, в некоторых играх он не показывал яркой и зрелищной игры", - сказал функционер.

Новая команда

Генеральный менеджер клуба также заявил, что за прошедший сезон в Нижнем Новгороде удалось создать фактически новую команду с привлечением как легионеров, так и молодых российских баскетболистов.

"Остался, конечно, костяк, но ребята, которые уже несколько лет находятся в Нижнем Новгороде, в этом сезоне дали настоящий спортивный сок. Четверо из них попали в сборную России - это Артем Комолов, Антон Астапкович и Иван Стребков. Это говорит о том, что игроки в "Нижнем" развивались и вместе с развитием своих игровых качеств они помогали команде добиваться успехов", - сказал Панов.

"Финал восьми" проходит с 5 по 9 мая в Нижнем Новгороде. В среду первыми двумя участниками полуфиналов стали испанская "Сарагоса", победившая "Нижний Новгород", а также турецкий "Пинар Каршыяка", который оказался сильнее чешского "Нимбурка". В четверг в третьем четвертьфинале французский "Страсбур" победил испанский "Тенерифе". В заключительном матче дня определится последний полуфиналист, им станет победитель пары "Хапоэль" (Израиль) - "Сан-Пабло Бургос" (Испания).