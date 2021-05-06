Генменеджер "Нижнего Новгорода" назвал нелогичным выход на ЦСКА в плей-офф Единой лиги ВТБ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая. /Корр. ТАСС Георгий Поветкин/. Генеральный менеджер баскетбольного клуба "Нижний Новгород" Сергей Панов считает нелогичным попадание команды на московский ЦСКА в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ. Таким мнением он поделился с ТАСС.

В регулярном чемпионате "Нижний Новгород" занял пятое место, а действующий чемпион турнира ЦСКА стал четвертым.

"Я бы никогда не подумал, что заняв пятое место и показав максимально возможный результат за последнее время, мы встретимся с ЦСКА в четвертьфинале. Учитывая нашу разницу в бюджетах и разницу всего в одно место в турнирной таблице, это какая-то непонятная и алогичная ситуация в российском баскетболе", - сказал Панов.

По его словам, клуб будет бороться за победу и постарается исправить ошибки, допущенные в матче "Финала восьми" Лиги чемпионов с испанской "Сарагосой". "Постараемся исправить те ошибки, которые у нас были допущены в "Финале восьми", чтобы показать [результат] с ЦСКА", - добавил собеседник ТАСС.

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ завершился 25 апреля. В четвертьфинале пройдут серии "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Парма" (Пермский край), "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Химки" (Московская область), УНИКС (Казань) - "Зелена Гура" (Польша). Матчи 1/4 финала между ЦСКА и "Нижним Новгородом" пройдут 11 мая в Москве и 13 мая в Нижнем Новгороде. Еще одна игра между соперниками (в случае необходимости) состоится в российской столице 15 мая.