Российский боец Шлеменко проведет следующий поединок в июле

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко проведет следующий поединок на турнире организации RCC в июле. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Алексей Жернаков.

7 мая Шлеменко в первом поединке после 17-месячного перерыва победил бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights во Владивостоке. Следующим соперником россиянина может стать бывший чемпион Bellator бразилец Рафаэль Карвальо.

"Бой планируется в июле в организации RCC. Карвальо - один из вариантов соперника", - сказал Жернаков.

В активе 36-летнего Шлеменко 60 побед и 13 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Россиянин выступал в Bellator с 2010 по 2018 год и был чемпионом организации.