Шлеменко возобновит переговоры с UFC после следующего боя

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Россиянин Александр Шлеменко возобновит переговоры с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) после следующего боя. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Алексей Жернаков.

Ранее Шлеменко после долгого перерыва победил бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights во Владивостоке. Следующим соперником россиянина может стать бывший чемпион Bellator Рафаэль Карвальо.

"Переговоров в последнее время не было. Мы начнем их после следующего боя. В случае победы у Александра будет серия из трех победных боев, а это уже другая позиция в переговорах. Будем говорить и с другими организациями, например, Bellator, если будет интересное предложение", - сказал Жернаков, подчеркнув, что приоритет отдается UFC.