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"Ахмат" намерен продлить контракт с футболистом Нижичем

Нынешнее соглашение хорватского защитника действует до 30 июня
Зоран Нижич Елена Афонина/ТАСС
Описание
Зоран Нижич
© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" намерен продлить контракт с хорватским защитником Зораном Нижичем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агентства, которое ведет дела футболиста.

Нынешнее соглашение Нижича с "Ахматом" действует до 30 июня.

"Ахмат" рассчитывает на продление контракта с Нижичем. Однако об условиях договора пока сказать тяжело", - сообщили в агентстве.

Нижичу 31 год, он выступает за "Ахмат" с 2018 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 25 матчах за грозненский клуб во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

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