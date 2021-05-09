Российский боец Корешков не смог провести поединок с Пейджем из-за травмы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Боец смешанного стиля Андрей Корешков должен был провести поединок в Bellator против британца Майкла Пейджа, но бой был отменен из-за травмы россиянина. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского спортсмена Алексей Жернаков.

"Андрей должен был провести бой против Пейджа. Но из-за травмы ноги бой не состоялся", - сказал Жернаков.

Корешков получил травму ноги в поединке против бразильца Адриано Родригеса в феврале. В активе 30-летнего россиянина 23 победы, четыре поражения. 34-летний Пейдж является одним из сильнейших бойцов полусреднего веса Bellator. В его послужном списке 19 побед, одно поражение.