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Российский боец Корешков не смог провести поединок с Пейджем из-за травмы

Корешков получил травму ноги в поединке против бразильца Адриано Родригеса в феврале

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Боец смешанного стиля Андрей Корешков должен был провести поединок в Bellator против британца Майкла Пейджа, но бой был отменен из-за травмы россиянина. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского спортсмена Алексей Жернаков.

"Андрей должен был провести бой против Пейджа. Но из-за травмы ноги бой не состоялся", - сказал Жернаков.

Корешков получил травму ноги в поединке против бразильца Адриано Родригеса в феврале. В активе 30-летнего россиянина 23 победы, четыре поражения. 34-летний Пейдж является одним из сильнейших бойцов полусреднего веса Bellator. В его послужном списке 19 побед, одно поражение.

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