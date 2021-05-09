Хэмилтон уходит в отрыв. Британец пятый раз подряд выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Испании. Россиянин Никита Мазепин из "Хааса" вновь финишировал последним.
Интрига в чемпионате набирает обороты. Хэмилтон и нидерландец Макс Ферстаппен в первых трех гонках неизменно занимали первые две позиции - британец дважды поднимался на высшую ступень пьедестала, на счету пилота "Ред Булл" одна победа. При этом по скорости австрийская команда в текущем сезоне не сильно уступает "Мерседесу". Поэтому у нидерландца есть все шансы зацепиться за титул по итогам сезона, главное - не допускать ошибок.
Тем не менее уик-энд в Барселоне стартовал с преимуществом "Мерседеса": Хэмилтон стал победителем второй пятничной практики, а его партнер по команде финн Валттери Боттас выиграл первую. Но Ферстаппен был не так далеко от них и уже в субботу возглавил протокол третьей сессии свободных заездов. Позади них тон задавали гонщики "Феррари" - монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс - младший. Итальянский коллектив смог прибавить по сравнению с провальным прошлым сезоном, но от лидеров они по-прежнему отстают значительно.
Фаворитом квалификации считался Ферстаппен, но нидерландец вновь в финальном сегменте не смог собрать лучшие сектора и пропустил вперед Хэмилтона, для которого этот поул стал 100-м в карьере. Но Боттаса гонщик "Ред Булл" все-таки оставил позади себя. Леклер подтвердил свою скорость и занял четвертую позицию, а вот Сайнс не смог опередить француза Эстебана Окона ("Альпин"), который смог втиснуться между двумя "Феррари".
Сложно уик-энд начался для Мазепина - в первой сессии свободных заездов он допустил очередной вылет с трассы, а в квалификации невольно помешал британцу Ландо Норрису ("Макларен"), когда тот находился на быстром круге. За это стюарды оштрафовали россиянина потерей трех мест на стартовой решетке, но поскольку он и так стал последним, то на его место на решетке это никак не сказалось. Также ему добавили один штрафной балл в гоночную лицензию, который стал для него вторым в текущем сезоне. В случае если сумма штрафных баллов достигнет 12, пилот будет отстранен от участия в чемпионате на одну гонку.
А вот у его партнера по команде немца Мика Шумахера дела идут в гору. На прошлом этапе он смог в гонке обогнать канадца Николаса Латифи ("Уильямс"), а в Испании опередил его уже в квалификации. Форма "Хааса" в текущем сезоне позволяет пилотам команды бороться в основном друг с другом, но сын Михаэля Шумахера, в отличие от Мазепина, лучше адаптировался к болиду и выжимает из него максимум. В квалификациях немец опередил россиянина четыре раза из четырех, при этом его преимущество было весьма ощутимым.
Гонка
На старте Ферстаппен лучше среагировал на погасшие огни светофора и на позднем торможении обогнал Хэмилтона в первом повороте, позади них Леклер смог пройти Боттаса, отличный старт удался австралийцу Даниэлю Риккьярдо ("Макларен"), который с седьмого места поднялся на пятое. Мазепин на старте не отыграл позиций, а вот Шумахер прошел британца Джорджа Расселла ("Уильямс"), правда тот спустя несколько кругов совершил обратный обгон. Вскоре на трассу была выпущена машина безопасности из-за остановившегося в опасном месте японца Юки Цуноды ("Альфа Таури").
На рестарте во главе пелотона изменений не произошло. Мог смениться лидер после первой волны пит-стопов, но стратеги "Мерседеса" решили оставить Хэмилтона на трассе на несколько кругов дольше Ферстаппена, в итоге это стоило британцу потерей порядка пяти секунд. Но семикратный чемпион мира не намеревался сдаваться и на свежих шинах достаточно быстро вновь приблизился к нидерландцу. Но обогнать себя Ферстаппен не дал, поэтому Хэмилтон решил переиграть соперника за счет тактики и отправился на второй пит-стоп, тогда как пилот "Ред Булл" до финиша решил поехать на втором комплекте резины.
До конца гонки оставалось чуть более 20 кругов и британцу необходимо было отыграть порядка 22 секунд. С этой задачей он справился без труда - Хэмилтон догнал Ферстаппена за семь кругов до финиша. Нидерландец на изношенной резине не смог сопротивляться британцу и пропустил его к третьей победе в сезоне и пятой подряд в Испании практически без борьбы. После этого нидерландец отправился на пит-стоп, "обулся" в свежую резину и заработал дополнительное очко за самый быстрый круг в гонке. Третье место на пьедестале занял Боттас. После четырех этапов преимущество Хэмилтона над Ферстаппеном в личном зачете составляет 14 очков.
Пара пилотов "Хааса" замкнула итоговый протокол, проиграв лидеру два круга. Мазепин вновь занял последнее место и проиграл напарнику по команде. На финише россиянин уступил немцу почти 50 секунд.
В рамках Гран-при Испании прошел первый этап нового сезона "Формулы-3", где выступает пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing ("Эс-эм-пи рейсинг") Александр Смоляр. Россиянин стал победителем первой гонки, а вот в последующих двух выступил не очень удачно - сход в результате аварии и 11-е место.
Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Монако с 20 по 23 мая, "Формулы-3" - с 25 по 27 июня во Франции.