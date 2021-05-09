Хэмилтон уходит в отрыв. Британец пятый раз подряд выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

Интрига в чемпионате набирает обороты. Хэмилтон и нидерландец Макс Ферстаппен в первых трех гонках неизменно занимали первые две позиции - британец дважды поднимался на высшую ступень пьедестала, на счету пилота "Ред Булл" одна победа. При этом по скорости австрийская команда в текущем сезоне не сильно уступает "Мерседесу". Поэтому у нидерландца есть все шансы зацепиться за титул по итогам сезона, главное - не допускать ошибок.

Тем не менее уик-энд в Барселоне стартовал с преимуществом "Мерседеса": Хэмилтон стал победителем второй пятничной практики, а его партнер по команде финн Валттери Боттас выиграл первую. Но Ферстаппен был не так далеко от них и уже в субботу возглавил протокол третьей сессии свободных заездов. Позади них тон задавали гонщики "Феррари" - монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс - младший. Итальянский коллектив смог прибавить по сравнению с провальным прошлым сезоном, но от лидеров они по-прежнему отстают значительно.

Фаворитом квалификации считался Ферстаппен, но нидерландец вновь в финальном сегменте не смог собрать лучшие сектора и пропустил вперед Хэмилтона, для которого этот поул стал 100-м в карьере. Но Боттаса гонщик "Ред Булл" все-таки оставил позади себя. Леклер подтвердил свою скорость и занял четвертую позицию, а вот Сайнс не смог опередить француза Эстебана Окона ("Альпин"), который смог втиснуться между двумя "Феррари".

Сложно уик-энд начался для Мазепина - в первой сессии свободных заездов он допустил очередной вылет с трассы, а в квалификации невольно помешал британцу Ландо Норрису ("Макларен"), когда тот находился на быстром круге. За это стюарды оштрафовали россиянина потерей трех мест на стартовой решетке, но поскольку он и так стал последним, то на его место на решетке это никак не сказалось. Также ему добавили один штрафной балл в гоночную лицензию, который стал для него вторым в текущем сезоне. В случае если сумма штрафных баллов достигнет 12, пилот будет отстранен от участия в чемпионате на одну гонку.

А вот у его партнера по команде немца Мика Шумахера дела идут в гору. На прошлом этапе он смог в гонке обогнать канадца Николаса Латифи ("Уильямс"), а в Испании опередил его уже в квалификации. Форма "Хааса" в текущем сезоне позволяет пилотам команды бороться в основном друг с другом, но сын Михаэля Шумахера, в отличие от Мазепина, лучше адаптировался к болиду и выжимает из него максимум. В квалификациях немец опередил россиянина четыре раза из четырех, при этом его преимущество было весьма ощутимым.

Гонка

На старте Ферстаппен лучше среагировал на погасшие огни светофора и на позднем торможении обогнал Хэмилтона в первом повороте, позади них Леклер смог пройти Боттаса, отличный старт удался австралийцу Даниэлю Риккьярдо ("Макларен"), который с седьмого места поднялся на пятое. Мазепин на старте не отыграл позиций, а вот Шумахер прошел британца Джорджа Расселла ("Уильямс"), правда тот спустя несколько кругов совершил обратный обгон. Вскоре на трассу была выпущена машина безопасности из-за остановившегося в опасном месте японца Юки Цуноды ("Альфа Таури").