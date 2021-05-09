Многократный чемпион России по мотокроссу Роман Кох умер после падения на тренировке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Пятикратный чемпион России по мотокроссу в классе "мотоциклы с коляской" Роман Кох умер после падения на тренировке в Свердловской области. Об этом сообщили журналистам в Центре технических видов спорта (ЦТВС) региона.

"Невосполнимую утрату понес мотоспорт и весь наш коллектив - скончался наш друг и боевой товарищ, чемпион России, именитый мотогонщик, неоднократный победитель соревнований по мотокроссу на мотоциклах с колясками Роман Кох", - говорится в сообщении.

В центре уточнили, что во время тренировки Роман допустил падение и позже скончался.

Коху было 33 года, он проживал в Верхней Пышме и выступал за команду ЦТВС Каменска-Уральского. Он пять раз становился чемпионом России, принимал участие в чемпионатах мира.