Тренер сборной России по волейболу Саммельвуо рассказал, что получает гражданство РФ

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по волейболу финн Туомас Саммельвуо находится в процессе получения российского гражданства. Об этом специалист рассказал ТАСС.

"Да, это был такой план. Сейчас не знаю, на каком этапе эта ситуация, она в процессе. У меня есть вид на жительство", - сказал Саммельвуо.

Саммельвуо возглавил сборную России в 2019 году и завоевал с командой путевку на Олимпийские игры в Токио.

Также Саммельвуо тренирует петербургский "Зенит", а до этого работал с кемеровским "Кузбассом", приведя команду к победе в чемпионате России.