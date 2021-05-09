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Летние олимпийские виды спорта

Тренер сборной России по волейболу Саммельвуо рассказал, что получает гражданство РФ

Финский специалист также тренирует петербургский "Зенит", а до этого работал с кемеровским "Кузбассом"
Главный тренер сборной России и волейбольного клуба "Зенит" Туомас Саммельвуо Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России и волейбольного клуба "Зенит" Туомас Саммельвуо
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по волейболу финн Туомас Саммельвуо находится в процессе получения российского гражданства. Об этом специалист рассказал ТАСС.

"Да, это был такой план. Сейчас не знаю, на каком этапе эта ситуация, она в процессе. У меня есть вид на жительство", - сказал Саммельвуо.

Саммельвуо возглавил сборную России в 2019 году и завоевал с командой путевку на Олимпийские игры в Токио.

Также Саммельвуо тренирует петербургский "Зенит", а до этого работал с кемеровским "Кузбассом", приведя команду к победе в чемпионате России.

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