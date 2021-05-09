Торторелла покинул пост главного тренера клуба НХЛ "Коламбус"

ТАСС, 9 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" не стал продлевать контракт с главным тренером команды Джоном Тортореллой. Об этом сообщает пресс-служба "Коламбуса".

Соглашение со специалистом было рассчитано до окончания нынешнего сезона. "Коламбус" занял последнее, восьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона и не вышел в плей-офф. За "Коламбус" выступают российские хоккеисты Михаил Григоренко и Владислав Гавриков.

Торторелла возглавлял "Коламбус" с 2015 года. Под его руководством команда четыре раза выходила в плей-офф, где проигрывала в первом раунде. Ранее в НХЛ Торторелла работал в "Рейнджерс", "Тампе" и "Ванкувере".

В качестве главного тренера 62-летний специалист провел 1 383 матча в НХЛ, в сезоне-2003/04 он привел "Тампу" к победе в Кубке Стэнли. Дважды он становился обладателем приза лучшему тренеру сезона (2004, 2017).

На чемпионате мира 2008 года и Кубке мира 2016 года Торторелла возглавлял сборную США.