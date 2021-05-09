Кириленко: "Нижний Новгород" провел отличный сезон, несмотря на поражение от "Сарагосы"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая. /Корр. ТАСС Георгий Поветкин/. Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" провел отличный сезон, несмотря на поражение в четвертьфинале Лиги чемпионов. Такое мнение высказал ТАСС президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

"Нижний Новгород" выбыл из борьбы в четвертьфинале Лиги чемпионов, уступив испанской "Сарагосе" со счетом 78:86. "Финал восьми" турнира проходит в Нижнем Новгороде.

"Нам всем хотелось, чтобы "Нижний Новгород" чуть-чуть удачнее выступил, но я хочу поздравить "Нижний Новгород". Даже при неудачном именно этом турнире - сезон отличный", - сказал Кириленко.

Он также пожелал команде удачи в плей-офф Единой лиги ВТБ, где команда встретится с действующим чемпионом московским ЦСКА.

"Желаю им удачи в серии с ЦСКА. ["Нижний Новгород" -] это команда, которая заставила себя уважать, хочется пожелать ей совершенствоваться и развиваться", - добавил Кириленко.

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ завершился 25 апреля. В четвертьфинале пройдут серии до двух побед "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Парма" (Пермский край), "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Химки" (Московская область), УНИКС (Казань) - "Зелена Гура" (Польша). Матчи 1/4 финала между ЦСКА и "Нижним Новгородом" состоятся 12 мая в Москве и 14 мая в Нижнем Новгороде, при необходимости - 16 мая в столице.