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Олимпиада в Токио

Состав женской сборной России на Олимпиаду определится после Roland Garros

В состав мужской команды в Токио вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев
Анастасия Павлюченкова EPA-EFE/JUANO MARTIN
Описание
Анастасия Павлюченкова
© EPA-EFE/JUANO MARTIN

МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Состав женской сборной России по теннису, который выступит на Олимпиаде в Токио, будет определен после Roland Garros. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Roland Garros стартует 30 мая. Ранее Тарпищев сообщил ТАСС, что в состав мужской команды в Токио вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев.

"У девочек состав сборной будет определен после Roland Garros - этот турнир ключевой. Реально на попадание в состав претендует семь человек, - сказал Тарпищев. - [Анастасия] Павлюченкова показала отличную игру в Мадриде и после такого результата реально претендует на Токио".

Павлюченкова в четверг проиграла Арине Соболенко из Белоруссии в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. Турнир в Мадриде относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA.

В олимпийском одиночном турнире примут участие по 64 игрока у женщин и мужчин. По 56 теннисистов отберутся на основании рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации, еще по восемь приглашений выдаст Международная федерация тенниса.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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