"Монако" обыграл "Реймс" в чемпионате Франции. Головин вышел на поле после коронавируса

ТАСС, 9 мая. "Монако" одержал победу над "Реймсом" со счетом 1:0 в гостевом матче 36-го тура чемпионата Франции по футболу.

Мяч на 20-й минуте забил Элиот Матазо.

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин появился на поле на 80-й минуте, заменив форвард Виссама Бен Йеддера, а в компенсированное время получил желтую карточку за нарушение правил против вратаря соперника Предрага Райковича. С 28 апреля 24-летний россиянин находился на самоизоляции по причине заражения коронавирусом.

В турнирной таблице "Монако" с 74 очками занимает третье место, которое дает право в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Первое место занимает "Лилль" (79 очков), вторым идет ПСЖ (75), первые две команды напрямую попадут в групповой этап Лиги чемпионов. "Монако" на одно очко опережает "Лион", который расположился на четвертой строчке, команда, занявшая четвертое место по итогам чемпионата Франции, в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги Европы. "Реймс" с 42 очками идет 13-м.

В следующем туре "Монако" примет "Ренн", "Реймс" в гостях сыграет с ПСЖ. Обе встречи пройдут 16 мая.