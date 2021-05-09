{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол во Франции

"Монако" обыграл "Реймс" в чемпионате Франции. Головин вышел на поле после коронавируса

Встреча завершилась гостевой победой "Монако" со счетом 1:0

ТАСС, 9 мая. "Монако" одержал победу над "Реймсом" со счетом 1:0 в гостевом матче 36-го тура чемпионата Франции по футболу.

Мяч на 20-й минуте забил Элиот Матазо.

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин появился на поле на 80-й минуте, заменив форвард Виссама Бен Йеддера, а в компенсированное время получил желтую карточку за нарушение правил против вратаря соперника Предрага Райковича. С 28 апреля 24-летний россиянин находился на самоизоляции по причине заражения коронавирусом.

В турнирной таблице "Монако" с 74 очками занимает третье место, которое дает право в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Первое место занимает "Лилль" (79 очков), вторым идет ПСЖ (75), первые две команды напрямую попадут в групповой этап Лиги чемпионов. "Монако" на одно очко опережает "Лион", который расположился на четвертой строчке, команда, занявшая четвертое место по итогам чемпионата Франции, в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги Европы. "Реймс" с 42 очками идет 13-м.

В следующем туре "Монако" примет "Ренн", "Реймс" в гостях сыграет с ПСЖ. Обе встречи пройдут 16 мая.

Теги
Головин, Александр СергеевичФутбол во Франции
Футбол в Италии
"Ювентус" покинул зону Лиги чемпионов, разгромно проиграв "Милану" в чемпионате Италии
"Милан" поднялся на третье место
"Ювентус" покинул зону Лиги чемпионов, разгромно проиграв "Милану" в чемпионате Италии
Читать полностью