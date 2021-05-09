Мазепин считает, что не совершил серьезных ошибок в гонке Гран-при Испании

Мазепин занял 19-е место, став последним из финишировавших.

"Работа каждого новичка - продолжать учиться в каждой гонке. И я помню с молодежных серий, насколько больше я знал на второй и третий год в том же чемпионате. Нужно многое изучить. Сегодня с моей стороны была чистая гонка, никаких серьезных ошибок, пилотаж был вполне стабильным", - сказал Мазепин.

"Если честно, у нас были серьезные проблемы в среднескоростных поворотах в квалификации, а в гонке возникла экстремальная избыточная поворачиваемось на всех комплектах шин, которые я использовал в гонке. Нам нужно проанализировать, почему баланс изменился так сильно. Возможно, дело было в температурах, возможно, в ветре", - добавил российский гонщик.

Следующий этап чемпионата пройдет 20-23 мая в Монако.