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Формула-1

Мазепин считает, что не совершил серьезных ошибок в гонке Гран-при Испании

Россиянин занял 19-е место, став последним из финишировавших
Никита Мазепин EPA-EFE/Mark Sutton
Описание
Никита Мазепин
© EPA-EFE/Mark Sutton

ТАСС, 9 мая. Российский пилот команды "Хаас" Никита Мазепин считает, что не допустил серьезных ошибок в гонке четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Испании. Комментарий Мазепина приводит пресс-служба "Хааса".

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Мазепин занял 19-е место, став последним из финишировавших.

"Работа каждого новичка - продолжать учиться в каждой гонке. И я помню с молодежных серий, насколько больше я знал на второй и третий год в том же чемпионате. Нужно многое изучить. Сегодня с моей стороны была чистая гонка, никаких серьезных ошибок, пилотаж был вполне стабильным", - сказал Мазепин.

"Если честно, у нас были серьезные проблемы в среднескоростных поворотах в квалификации, а в гонке возникла экстремальная избыточная поворачиваемось на всех комплектах шин, которые я использовал в гонке. Нам нужно проанализировать, почему баланс изменился так сильно. Возможно, дело было в температурах, возможно, в ветре", - добавил российский гонщик.

Следующий этап чемпионата пройдет 20-23 мая в Монако.

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Формула-1Мазепин, Никита Дмитриевич
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