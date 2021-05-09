Кириленко считает ЦСКА фаворитом в плей-офф Единой лиги ВТБ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая. /Корр. ТАСС Георгий Поветкин/. Московский ЦСКА будет фаворитом в плей-офф Единой лиги ВТБ по баскетболу, несмотря на четвертое место в регулярном чемпионате. Такое мнение высказал ТАСС президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

В регулярном чемпионате ЦСКА потерпел 7 поражений в 24 матчах, заняв четвертое место.

"Несомненно, баскетболисты ЦСКА даже при том, что они четвертые в регулярном чемпионате, могут хорошо играть, команда будет выглядеть лучше в плей-офф. Но это игра, многие команды уже в этом сезоне показывали, что можно ЦСКА побеждать, можно бороться, но даже при этом армейцам все равно, наверное, они фавориты этого плей-офф", - сказал Кириленко.

По его словам, лишить ЦСКА титула будет "очень сложно".

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ завершился 25 апреля. В четвертьфинале пройдут серии до двух побед "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Парма" (Пермский край), "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Химки" (Московская область), УНИКС (Казань) - "Зелена Гура" (Польша), ЦСКА (Москва) - "Нижний Новгород". Матчи 1/4 финала пройдут 11-16 мая.