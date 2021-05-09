"Вест Бромвич" проиграл "Арсеналу" и вылетел из Английской премьер-лиги

ТАСС, 9 мая. "Вест Бромвич" проиграл "Арсеналу" со счетом 1:3 в гостевом матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Имил Смит-Роу (29-я минута), Николя Пепе (35) и Виллиан (90), у проигравших отличился Матеус Перейра (67).

В турнирной таблице "Арсенал" поднялся на девятое место, набрав 52 очка, "Вест Бромвич" с 26 очками идет 19-м. За три тура до конца чемпионата "Вест Бромвич" отстал от расположившегося на 17-й строчке "Бёрнли" на 10 очков. Команды, которые займут в премьер-лиге места с 18-го по 20-е, вылетят из высшего дивизиона чемпионата Англии. Таким образом, "Вест Бромвич" потерял шансы на сохранение прописки в премьер-лиге.

"Вест Бромвич" в прошлом сезоне выступал во втором по силе дивизионе чемпионата Англии, чемпионшипе, где занял второе место. В прошлый раз команда вылетала из премьер-лиги в сезоне-2017/18, заняв тогда последнее место в чемпионате.

В следующем матче "Арсенал" 12 мая в гостях сыграет с "Челси", "Вест Бромвич" 16 мая примет "Ливерпуль".