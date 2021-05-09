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Баскетбольные еврокубки

Кущенко: Нижний Новгород успешно справился с проведением "Финала восьми" Лиги чемпионов

В воскресенье в Нижнем Новгороде завершился финальный турнир третьего по значимости еврокубкового турнира в баскетболе
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Нижний Новгород успешно справился с организацией "Финала восьми" баскетбольной Лиги чемпионов, а местный одноименный клуб вполне мог показать результат получше. Такое мнение высказал ТАСС президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

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В воскресенье испанский "Сан-Пабло Бургос" одержал победу со счетом 64:59 над турецким клубом "Пинар Каршыяка" в финале Лиги чемпионов по баскетболу. "Финал восьми" турнира проходил в Нижнем Новгороде. Ранее в воскресенье в матче за третье место испанская "Сарагоса" обыграла французский "Страсбур" - 89:77. Российский клуб "Нижний Новгород" вылетел на стадии четвертьфинала, проиграв "Сарагосе" со счетом 78:86.

"Для нас главный итог, что команда Единой лиги ВТБ попала в финальную восьмерку. "Нижний" мог показать результат получше и даже побороться за трофей, если бы к "Финалу восьми" подошел в таком состоянии, как был в марте, например. Но помешали определенные потери в составе", - сказал Кущенко.

"FIBA [Международная федерация баскетбола] доверила провести городу финальный турнир, и в целом Нижний Новгород справился. Администрация края, губернатор, все поддержали эту идею, и все получилось. Все довольны организацией", - добавил он.

Лига чемпионов - третий по силе еврокубковый турнир в баскетболе после Евролиги и Еврокубка, он проводится под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA).

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