{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Ковалева: российским керлингисткам на следующий чемпионат мира придется ехать за победой

Россиянки завоевали серебряные медали на турнире в Калгари
Алина Ковалева EPA-EFE/Jonas Ekstromer
Описание
Алина Ковалева
© EPA-EFE/Jonas Ekstromer

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российские керлингистки на следующем чемпионате мира намерены побороться за победу. Об этом в эфире телеканала "Евроспорт" заявила скип российской команды Алина Ковалева.

На эту тему
Российские керлингистки во второй раз стали серебряными призерами чемпионата мира
Российские керлингистки во второй раз стали серебряными призерами чемпионата мира

В воскресенье россиянки проиграли команде Швейцарии со счетом 2:4 в финальном матче чемпионата мира, который проходил в канадском Калгари, и завоевали серебряные медали.

"Мы сегодня допускали больше ошибок, чем вчера, что и стало ключом к нашему поражению. Безусловно, мы счастливы, мы много для этого работали. Придется в следующем году ехать за золотом", - сказала Ковалева.

Российская сборная выступала на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Женская сборная России является четырехкратным чемпионом Европы, в последний раз национальная команда выигрывала золото в 2016 году. Российские керлингистки во второй раз заняли второе место на чемпионате мира, ранее они финишировали вторыми на турнире в Пекине в 2017 году. Еще четыре раза россиянки завоевывали бронзовые медали мирового первенства (2014, 2015, 2016, 2018).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Олимпиада в Токио
Визит главы МОК в Японию отложен из-за ситуации с коронавирусом
Новые сроки визита будут согласовываться с учетом дальнейшего развития ситуация с распространением коронавируса
Визит главы МОК в Японию отложен из-за ситуации с коронавирусом
Читать полностью