Ковалева: российским керлингисткам на следующий чемпионат мира придется ехать за победой

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российские керлингистки на следующем чемпионате мира намерены побороться за победу. Об этом в эфире телеканала "Евроспорт" заявила скип российской команды Алина Ковалева.

В воскресенье россиянки проиграли команде Швейцарии со счетом 2:4 в финальном матче чемпионата мира, который проходил в канадском Калгари, и завоевали серебряные медали.

"Мы сегодня допускали больше ошибок, чем вчера, что и стало ключом к нашему поражению. Безусловно, мы счастливы, мы много для этого работали. Придется в следующем году ехать за золотом", - сказала Ковалева.

Российская сборная выступала на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Женская сборная России является четырехкратным чемпионом Европы, в последний раз национальная команда выигрывала золото в 2016 году. Российские керлингистки во второй раз заняли второе место на чемпионате мира, ранее они финишировали вторыми на турнире в Пекине в 2017 году. Еще четыре раза россиянки завоевывали бронзовые медали мирового первенства (2014, 2015, 2016, 2018).