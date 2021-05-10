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Зимние олимпийские виды спорта

Свищев назвал грандиозным результатом серебро российских керлингисток на чемпионате мира

Президент Федерации керлинга России отметил, что к Олимпийским играм в Пекине будет вестись целенаправленная подготовка
Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев Владимир Гердо/ТАСС
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Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российские керлингистки добились грандиозного результата, завоевав серебряные медали чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

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Ранее россиянки уступили в финале чемпионата мира сборной Швейцарии со счетом 2:4.

"Сенсации не состоялось, к сожалению, но считаю, что все равно это грандиозный результат в сегодняшней ситуации, - сказал Свищев. - Была феноменальная игра в группе, и это лучший результат за всю историю российского керлинга. Но одновременно мы ждали после такой игры золота. В любом случае это очень важное и достойное серебро для всей команды и федерации".

"Поздравляю нашу команду и тренеров, шикарно играли наши девчонки. Ситуация непростая, почти не было выездов за рубеж, нам удавалось проводить редкие турниры на территории России. Считаю, что нашим иностранным партнерам и соперникам было чуть проще, они могли в Европе или Канаде редко, но встречаться с сильными оппонентами. Но стратегия тренеров и работа нашей команды были на правильном пути. Очень надеемся на Олимпийские игры, целенаправленно будем готовиться к ним", - добавил собеседник агентства.

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Российская сборная выступала на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Женская сборная России является четырехкратным чемпионом Европы, в последний раз национальная команда выигрывала золото в 2016 году. Российские керлингистки во второй раз заняли второе место на чемпионате мира, ранее они финишировали вторыми на турнире в Пекине в 2017 году. Еще четыре раза россиянки завоевывали бронзовые медали мирового первенства (2014, 2015, 2016, 2018).

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