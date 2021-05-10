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Зимние олимпийские виды спорта

Тренер российских керлингисток заявил, что рад результату команды на чемпионате мира

Россиянки стали серебряными призерами мирового первенства
Тренер женской сборной России по керлингу Сергей Беланов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Тренер женской сборной России по керлингу Сергей Беланов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Результат российской сборной на чемпионате мира по керлингу вызывает у тренера команды Сергея Беланова радость и удовлетворение. Об этом он заявил ТАСС.

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Сборная России уступила швейцаркам в финале чемпионата мира со счетом 2:4. Ранее в полуфинальном матче россиянки обыграли шведок (8:7).

"Эмоции от выхода в финал - радость и удовлетворение, - сказал Беланов. - Но эмоции были не очень яркие, я максималист и считал, что у нас большие шансы на это [победу]. Олимпийские чемпионки, сборная Швеции, - это очень сильная команда, но мы сейчас сильнее. Если бы мы не вышли в финал, я бы очень огорчился".

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