Тренер российских керлингисток заявил, что рад результату команды на чемпионате мира

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Результат российской сборной на чемпионате мира по керлингу вызывает у тренера команды Сергея Беланова радость и удовлетворение. Об этом он заявил ТАСС.

Сборная России уступила швейцаркам в финале чемпионата мира со счетом 2:4. Ранее в полуфинальном матче россиянки обыграли шведок (8:7).

"Эмоции от выхода в финал - радость и удовлетворение, - сказал Беланов. - Но эмоции были не очень яркие, я максималист и считал, что у нас большие шансы на это [победу]. Олимпийские чемпионки, сборная Швеции, - это очень сильная команда, но мы сейчас сильнее. Если бы мы не вышли в финал, я бы очень огорчился".