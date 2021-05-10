Шайба Гурьянова не спасла "Даллас" от поражения в матче НХЛ против "Чикаго"

В составе победителей шайбы забросили Маккензи Энтвистл (7-я минута), Брэндон Хэйгел (11) и Алекс Дебринкэт (19, 57). У проигравших отличились Денис Гурьянов (10) и Марк Пысик (43).

Гурьянов забросил 12-ю шайбу в текущем сезоне, всего на счету российского нападающего 29 очков (12 голов + 17 результативных передач) в 36 матчах. Вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 21 бросок. Защитник "Чикаго" Никита Задоров не смог отметиться результативными действиями.

"Даллас" находится на пятой позиции в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 58 очков за 55 встреч. "Чикаго" занимает шестое место с 54 очками в 55 играх. Ранее команды уже потеряли шансы на попадание в плей-офф. В ночь на вторник они вновь встретятся друг с другом.

В другом матче игрового дня "Калгари" дома разгромил "Оттаву" со счетом 6:1 и поднялся на пятое место в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав 49 очков в 52 встречах. Команда отстает от занимающего четвертую позицию "Монреаля" на восемь очков и сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф.