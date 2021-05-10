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ATP

Даниил Медведев поднялся на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

Андрей Рублев остался на седьмой позиции
Даниил Медведев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Даниил Медведев
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 10 мая. Россиянин Даниил Медведев поднялся с третьей на вторую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Медведев на прошлой неделе дошел до третьего раунда турнира серии "Мастерс" в Мадриде. Он сместил со второй строчки испанца Рафаэля Надаля.

Россиянин Андрей Рублев остался на седьмой позиции, Карен Хачанов опустился на 24-ю, Аслан Карацев сохранил 27-ю.

Лидирует в рейтинге по-прежнему серб Новак Джокович, третье место занимает Надаль.

Рейтинг ATP от 10 мая:

  • 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 463 очка;
  • 2 (3). Даниил Медведев (Россия) - 9 780;
  • 3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 630;
  • 4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 8 365;
  • 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 7 610;
  • 6 (6). Александр Зверев (Германия) - 6 945;
  • 7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 000;
  • 8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) - 5 785;
  • 9 (10). Маттео Берреттини (Италия) - 4 048;
  • 10 (9). Диего Шварцман (Аргентина) - 3 765…
  • 24 (23). Карен Хачанов (Россия) - 2 280...
  • 27 (27). Аслан Карацев (Россия) - 2 167.
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