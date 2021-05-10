Даниил Медведев поднялся на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 10 мая. Россиянин Даниил Медведев поднялся с третьей на вторую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
Медведев на прошлой неделе дошел до третьего раунда турнира серии "Мастерс" в Мадриде. Он сместил со второй строчки испанца Рафаэля Надаля.
Россиянин Андрей Рублев остался на седьмой позиции, Карен Хачанов опустился на 24-ю, Аслан Карацев сохранил 27-ю.
Лидирует в рейтинге по-прежнему серб Новак Джокович, третье место занимает Надаль.
Рейтинг ATP от 10 мая:
- 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 463 очка;
- 2 (3). Даниил Медведев (Россия) - 9 780;
- 3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 630;
- 4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 8 365;
- 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 7 610;
- 6 (6). Александр Зверев (Германия) - 6 945;
- 7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 000;
- 8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) - 5 785;
- 9 (10). Маттео Берреттини (Италия) - 4 048;
- 10 (9). Диего Шварцман (Аргентина) - 3 765…
- 24 (23). Карен Хачанов (Россия) - 2 280...
- 27 (27). Аслан Карацев (Россия) - 2 167.