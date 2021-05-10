Даниил Медведев поднялся на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 10 мая. Россиянин Даниил Медведев поднялся с третьей на вторую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Медведев на прошлой неделе дошел до третьего раунда турнира серии "Мастерс" в Мадриде. Он сместил со второй строчки испанца Рафаэля Надаля.

Россиянин Андрей Рублев остался на седьмой позиции, Карен Хачанов опустился на 24-ю, Аслан Карацев сохранил 27-ю.

Лидирует в рейтинге по-прежнему серб Новак Джокович, третье место занимает Надаль.

Рейтинг ATP от 10 мая: