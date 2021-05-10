Россиянка Зарина стала победительницей самого массового забега в истории

ТАСС, 10 мая. Российская спортсменка Нина Зарина стала победительницей международного благотворительного забега Wings for Life World Run ("Крылья для жизни").

Ее результат составил 61,1 км. Победителем среди мужчин стал шведский спортсмен-колясочник Арон Андерсон, преодолевший 66,8 км. Сильнейшим участником из России среди мужчин стал Иван Моторин, пробежавший 59,9 км (пятое место). Зарина стала трехкратной победительницей соревнований (2019, 2020, 2021).

"Это, конечно, очень специальная гонка для меня, с которой во многом связано мое становление в беговом мире, - сказала Зарина. - Сегодня я, наконец, пробежала ее именно так, как хотела, как запланировала по темпу, расстоянию и настрою. Просто рада, что показала достойный результат и не сдалась, не остановилась раньше".

Wings for Life World Run 2021 года стал самым масштабным беговым событием в истории. В нем в воскресенье приняли участие 184 236 человек 195 национальностей из 151 страны. В забеге приняли участие 837 человек на инвалидных колясках, каждый из которых проехал в среднем 12,3 км. Все вместе участники забега преодолели более 1 656 840 км.

Общая сумма стартовых взносов и собранных пожертвований составила €4,1 млн, которые будут направлены на поиск средств лечения травм спинного мозга.

Wings for Life World Run необычен тем, что победитель в нем определяется не по времени, а по длине дистанции. Через 30 минут после старта за спортсменами на трассу выезжает специальный автомобиль, который движется с определенной регламентом скоростью. Бегуны, которых он настиг, выбывают, победителем становится тот, кого он догонит последним. Следующий благотворительный забег состоится 8 мая 2022 года.